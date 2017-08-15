مصادر تنفي عودة التمويل العقاري للنظام القديم وتؤكد: التمويل المدعوم مستمر

تواصل – متابعات

أكد مصدر مسؤول بالصندوق العقاري أن برنامج التمويل المدعوم مستمر، وأنه لا صحة مطلقاً لعودة الصندوق للنظام القديم.

ونفى المصدر في تصريحات صحفية ما تم تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن الصندوق عاد للنظام السابق، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وشدد المصدر على أن الصندوق يعمل حالياً على حل أكبر عقبة تواجه المواطنين المتقدمين للصندوق، المتمثلة في طول فترة الانتظار؛ حيث سيتم تخفيض فترة انتظارهم، وتسريع وتيرة خدمتهم؛ ليحصلوا على التمويل المدعوم خلال 5 سنوات فقط، بدلاً من الانتظار لأكثر من 15 عاماً”.

وتعد تلك هي الشائعة الثانية التي ينفيها الصندوق خلال فترة وجيزة، حيث نفى قبل أيام شائعة أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية “دفعة واحدة”، موضحاً أن مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة وفق نظام الأقساط، ولفترة تصل إلى 300 شهر، أي ما يعادل 25 عاماً.