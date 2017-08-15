مقتل وإصابة 89 مدنياً على يد المليشيات في تعز باليمن

تواصل- واس:

لقي 64 مدنياً حتفهم وأصيب 25 آخرون معظمهم من النساء والأطفال برصاص ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خلال شهر يوليو الماضي بمحافظة تعز.

وأوضح مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقرير له صدر اليوم أنه وثق مقتل 48 رجلاً و6 أطفال و10 نساء، مبيناً أن اثنين من القتلى تم دهسهما بسيارة تابعة للميليشيا و4 بالقذائف، فيما تم قنص 12مدنياً، واختطاف وتعذيب مدني واحد حتى الموت واغتيال 3 مدنيين.

وأفاد التقرير أن فريق وحدة الرصد في المركز وثق إصابة 13 رجلاً و5 أطفال و7 نساء بقذائف الميليشيا والقنص والألغام التي تزرعها في الطرقات والأماكن التي تغادرها.

ولفت النظر إلى التهجير القسري الذي طال عشرات الأُسَر بسبب القصف المكثف والحصار المفروض من قبل الميليشيا الانقلابية على قرى وأرياف ومناطق متعددة في محافظة تعز، وخاصة في قرى النويهة والضباب في مديرية المعافر وقرية الهاملي والعصيم بمديرية موزع الواقعتين إلى الغرب والشمال الغربي للمحافظة.