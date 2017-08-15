«فاينانشال تايمز»: «ترامب» طائش ومتهور ومخادع ويلعب بالنار ويُعرِّض الولايات المتحدة لخطر التفكك

تواصل – الرياض

وصفت صحيفة “فاينانشال تايمز” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “طائش ومتهور ويلعب بالنار”، وقالت الصحيفة إن تصريحات ترامب “مخادعة وتفتقد للمصداقية”، وأنه جعل الولايات المتحدة تعيش في خطر داخلي خطير، وأضافت أن ترامب يهرب من الأزمات الداخلية التي تتفاقم، إلى خلق أزمات دولية للهروب من مشاكله الداخلية.

وقال كاتب “فاينانشال تايمز”، غيديون راخمان في مقال له بعنوان “أمريكا الآن أمة خطيرة”، إن الدعاية السياسية في روسيا وإيران طالما زعمت أن الولايات المتحدة خطر على السلام العالمي، ولكن من المحزن الآن الإقرار بأن هذا الرأي يحمل بعض الصدق.

ويضيف “راخمان” إن الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو كأمة خطيرة، وتابع قائلاً: أنه في الأسبوع الماضي فقط دخل ترامب في مناوشات كلامية نووية مع كوريا الشمالية، ولوح بتهديدات عسكرية في فنزويلا، وخطب ود العنصريين البيض في الداخل.

ويقول “راخمان”، إن ترامب يقدم النقيض التام للزعامة الهادئة الرصينة التي يطلبها حلفاء الولايات المتحدة من واشنطن، طبقا لـ “بي بي سي”.

ويضيف كاتب “فاينانشال تايمز” قائلاً: إن تهديدات ترامب لكوريا الشمالية باستخدام “النار والغضب” تتسم بالطيش والتهور.

ويقول “راخمان”، إنه حتى إن كانت التهديدات مجرد خدعة، فإنها تضع مصداقية واشنطن على المحك وتهدد باحتمال تصعيد الموقف.

ويضيف إن “الأزمة الخارجية التي يأججها ترامب في الخارج، لا تنفصل عن المتاعب الداخلية التي تحاصر الإدارة الأمريكية، فالتحقيقات التي كان يقوم بها رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يقترب يوماً عن يوم من الدائرة المقربة من ترامب”.

ويرى الكاتب أن “الكونغرس في حالة تأزم وجمود، بينما تواصل الإدارة عمليات الإقالة لكبار المسؤولين، والآن يشهد الشارع في الولايات المتحدة أحداث عنف، مع هجوم المتطرفين البيض والنازيين الجدد على المتظاهرين في تشارلوتسفيل، بينما لم يصدر ترامب سوى تصريحات مراوغة وهو يلعب الغولف”.

ويقول “راخمان”: إن خطورة الموقف تكمن في أن تتجمع الأزمات الداخلية وتتفاقم، مما قد يشجع ترامب على استغلال أزمة دولية للهرب من مشاكله الداخلية.

ويخمم “راخمان” مقالة بفكرة “مثيرة للقلق”، حسبما يصفها: “ظهور ترامب يبدو بصورة متزايدة كعرض لأزمة أكبر في المجتمع الأمريكي، أزمة لن تنتهي حتى بعد خروج ترامب من البيت الأبيض.”

ويضيف أن تراجع مستوى الدخل للأمريكيين العاديين والتغيرات الديمغرافية التي تهدد تحول الأغلبية السكانية من البيض إلى أعراق أخرى ساعد على خلق ناخبين غاضبين اختاروا ترامب، وسيختارون من سيأتي خلفاً له.