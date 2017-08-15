 8 إصابات في حادث مروري بـ«جدة» بينهم اثنان في «حالة حرجة» | صحيفة تواصل الالكترونية

8 إصابات في حادث مروري بـ«جدة» بينهم اثنان في «حالة حرجة»

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8 إصابات في حادث مروري بـ«جدة» بينهم اثنان في «حالة حرجة»

تواصل – فريق التحرير

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم مروري بـ”جدة” وقع في الساعات الأولى من اليوم، على طريق المدينة مخرج كوبري الصالة الشمالية باتجاه الجنوب.

وأفاد المتحدثُ الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد، بتلقي بلاغ عند الساعة 12:10 صباحاً، يفيد بوجود حادث تصادم على طريق المدينة مخرج كوبري الصالة الشمالية باتجاه الجنوب.

وأوضح أنه وعلى الفور تم توجيه 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني معتز الباشا للموقع، حيث وجِدَ في الموقع إصابتان حرجتان نُقلتا إلى مستشفى السعودي الألماني و6 حالات متوسطة نُقلت إلى مستشفى الملك فهد العام، وتم تقديم الخدمة الطبية الطارئة للمصابين ونقل الحالات للمنشآت الموضحة المناسِبة لوضع الإصابات.

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