تعرف على أبرز أنظمة واتفاقيات ومبادرات «حقوق الإنسان» بالمملكة (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

في إطار حرصها على توثيق أهم المبادرات واللوائح والأنظمة والمبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة؛ استعرضت هيئة حقوق الإنسان كل الأنظمة والاتفاقيات والقرارات والمبادرات التي ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان بالمملكة.

وقامت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بنشر تقرير مفصل في شكل “إنفوجراف” عن كل تلك الأنظمة والاتفاقيات والمبادرات المختلفة والتي بلغ عدد بنودها نحو 27 بنداً شملت كافة جوانب حقوق الإنسان، سواءً فيما يتعلق بالمرأة أو الطفل أو العامل، أو غير ذلك من الجوانب المختلفة.

“تواصل” تستعرض في هذا التقرير ما نشرته “هيئة حقوق الإنسان” عبر حسابها بتويتر:

أنظمة ولوائح

نظام الحماية من الإيذاء

نظام رعاية المعاقين

نظام حماية الطفل

نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

بالإضافة إلى الأنظمة الأساسية وأنظمة التعليم والصحة والعمل والقضاء والبيئة والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها

الاتفاقيات الدولية والمواثيق الأساسية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهنة

اتفاقية حقوق الطفل

البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل والمتعلق ببيع الأطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الإباحية.

البرتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

أبرز القرارات

تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى

حق المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي

إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين

حظر تشغل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 مساءً

برنامج حماية الأجور للتأكد من التزام المنشآت بدفع الأجور للعاملين بالوقت والقيمة المتفق عليها

إنشاء ملحقيات عمالية في بعض سفارات المملكة

حظر العمل الجبري واحتجاز العامل دون سند قضائي

أبرز المبادرات والأعمال