4 أعوام لـ «سعودة» مهنة المحاسبة والمراجعة.. تفاؤل وتحديات

تواصل – الرياض:

حالة من التفاؤل سادت بين أوساط المحاسبين بعد إعلان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على لسان أمينها العام الدكتور أحمد المغامس أنها ستعمل على حصر جميع وظائف مهنة المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص المشغولة بغير السعوديين كخطوة أولى لسعودتها، حيث اعتبرها عدد من المختصين خطوة تاريخية لمهنة المحاسبة في المملكة، وتتناسب مع التحول الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

ووفقاً لـ”اليوم” فقد أثنى عدد من المتخصصين المهنيين على تلك الخطوة، مؤكدين ضرورة أن تكون لدينا خطة واضحة للنهوض بهذا القطاع، خاصة وأن أعداد الخريجين حالياً لا تكفي لتغطية السوق بأكمله ولكن يجب أن نبدأ تهيئة السوق من خلال زيادة برامج التدريب.

وأوضح المتخصص في المحاسبة والمراجعة خالد المحمدي، أن من الصعوبات في هذه الخطوة، أن المحاسب تزداد أهميته ودخله الشهري مع زيادة خبرته العملية وحصوله على الدورات المتخصصة وهذا لا يتوفر في الخريج الجديد، وبالتالي يصطدم الخريج برواتب ضئيلة في بداية مسيرته العملية، وهنا يجب أن نوضح أن صاحب العمل مطلوب منه تدريب الكوادر المحلية وفي المقابل يجب على المحاسب السعودي أن يحترم خدمته للمكان الذي دفع تكاليف تعليمه وتطويره.

فيما اعتبر المحاسب القانوني سلطان قرامش، أن هذا القرار جاء متأخراً ويفترض أن نكون خطونا هذه الخطوة مبكراً، مطالباً بسرعة البدء والتنبيه على أن هذه الخطوة ليست سهلة، كما أنها ليست كباقي القطاعات التي تمت سعودتها.

وأوضح أن هناك تحديات أولها حساسية وسرية عمل المحاسب، بمعنى أن الاستقرار الوظيفي والمحافظة على فريق العمل بالنسبة لصاحب العمل مهم، وقد يقوم المحاسبون أصحاب الخبرات مع تطبيق هذا القرار بترك وظائفهم والبحث عن مردود مالي أكثر، وإجمالاً مهنة المحاسبة من المهن سريعة الدوران لأصحاب الخبرات خصوصاً الخبرات الدقيقة مثل محاسبي التكاليف وغيرها، إضافة إلى ندرة مراكز التدريب والمعاهد الأهلية التي تقدم برامج متخصصة في المحاسبة والمراجعة.

وزاد: يمكن أن نتغلب على كل هذه الصعوبات بالعمل الجاد، معتبراً أن 4 سنوات أو أقل كافية لسعودة القطاع بالكامل بشرط أن يكون هناك عمل مدروس وصادق وجاد طوال هذه السنوات.