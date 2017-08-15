 «العمل»: أكثر من نصف مليون لم ينهوا تسجيلهم في «حساب المواطن» | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: أكثر من نصف مليون لم ينهوا تسجيلهم في «حساب المواطن»

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«العمل»: أكثر من نصف مليون لم ينهوا تسجيلهم في «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن عدد المسجلين في برنامج حساب المواطن، الذين لم يكملوا بياناتهم تجاوز 500 ألف مسجل، في حين بلغ عدد مَن قاموا بإكمال بياناتهم أكثر من 12.2 مليون مسجل، وفقا لـ”الاقتصادية”.

ويهدف برنامج حساب المواطن الذي أطلق مطلع (فبراير) من العام الجاري، إلى حماية المواطنين من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

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