فيسبوك يُطلق تطبيقاً للصور «للصينيين فقط»

تواصل – وكالات

أطلق عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك تطبيقاً لتعديل الصور مخصص فقط للمستخدمين في الصين.

وأُطلق التطبيق، واسمه كلرفول بالونز، في مايو الماضي، وهو مطابق لتطبيق “مومنتس” الخاص بفيسبوك، حيث علمت صحيفة نيويورك تايمز بإصدار التطبيق في الصين يوم الجمعة الماضي.

وقال موقع بي بي سي عربي إن أحد أسباب عدم إعلان فيسبوك عن ملكيته للتطبيق هو دراسة كيفية إقبال المستخدمين على التطبيقات في الصين.

وتعمل شركة فيسبوك مع شركة “يونغ انترنت تكنولوجي”، الصينية لتطوير التطبيقات.

وقال متحدث باسم فيسبوك لبي بي سي “قلنا منذ فترة إننا مهتمون بالصين ونبذل الجهد لفهم ومعرفة المزيد عنها”.

وأضاف “تركيزنا في الوقت الحالي هو مساعدة الشركات والمطورين الصينيين على التوسع في أسواق جديدة خارج الصين باستخدام منصتنا للدعاية”.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت السلطات الصينية على علم بأن فيسبوك أطلق التطبيق في البلاد أم لا، خصوصاً وأن الصين تحجب فيسبوك والكثير من خدمات الإنترنت الغربية، وتطبق سياسة صارمة للرقابة على الإنترنت.

وحُجب فيسبوك عام 2009 في الصين، وحجب محرك البحث غوغل بكل الخدمات التابعة له وموقع يوتيوب في العام ذاته، كما حُظر إنستغرام، تطبيق تبادل الصور التابع لفيسبوك، عام 2014، كما تم فرض قيود جزئية على تطبيق واتساب الشهر الماضي.