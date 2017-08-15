 اليابان.. أمين رابطة العالم الإسلامي يوصي المسلمين بتعزيز روح التعاون الإنساني مع مجتمعهم | صحيفة تواصل الالكترونية

اليابان.. أمين رابطة العالم الإسلامي يوصي المسلمين بتعزيز روح التعاون الإنساني مع مجتمعهم

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اليابان.. أمين رابطة العالم الإسلامي يوصي المسلمين بتعزيز روح التعاون الإنساني مع مجتمعهم

تواصل – الرياض:

أوصى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خلال افتتاح أكاديمية المحبة اليابانية في طوكيو، الجالية المسلمة في اليابان بتعزيز روح الاندماج الإيجابي والتعاون الإنساني مع أطياف مجتمعهم.

من جهة أخرى، زار الأمين العام مؤسسة ساساكاوا للسلام، المتخصص لتعزيز التفاهم والتبادل والتعاون الدوليين، ورفاه البشرية والسلم الدولي، وفقاً لـ”الرياض”.

وكان في استقبال معاليه رئيس المؤسسة السيد يوهي ساساغاوا، الذي رحب بمعاليه، موضحاً أن المؤسسة من منطلق اهتمامها بالتعايش بين القيم والثقافات، وتعزيز الأمن الاجتماعي تتطلع للتعاون مع الرابطة للاستثمار في هذا المجال ولتعزيز قيم التعايش بين اليابان ودول العام الإسلامي.

ورحب الأمين العام بالتعاون المشترك فيما يعود بالفائدة على السلم العالمي ودعم قيم التعايش والتعاون والتبادل – الإيجابي – الثقافي والحضاري، مبيناً أن رؤية الرابطة المتجددة تركز على التعاون مع الجميع لتحقيق الأمن الفكري والاجتماعي وهزيمة التطرف الذي ينشط في مناطق الفراغ والصراع والجهل والفقر.

وفي سياق الزيارة قام معالي الأمين لرابطة العالم الإسلامي ‏بتلبية دعوة من اللجنة الأولمبية اليابانية 2020، لزيارتها واللقاء بأعضائها، حيث تلقت الرابطة خلال اللقاء طلباً من اللجنة للتعاون معها في مجال ترتيب الحضور الإسلامي لتأمين خصوصيته واستطلاع ثقافته وتنوعها.

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