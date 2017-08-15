6 مميزات جديدة في هاتف «آيفون 7 ».. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

تواصل شركات الهواتف الذكية تقديم تحديثات جديدة ومختلفة تضم الكثير من الأمور التي تجعل من استخدام تلك الهواتف أكثر إثارة وتسلية وربما فائدة أيضا.

وهنالك حيل قد لا يعرفها الكثيرون مع تحديث “iOS 10” الأخير الذي قدمته شركة “آبل” على هواتفها الذكية، إليك بعض الأمور التي قد لا تعرفها والتي يمكنك تجربتها عبر هاتف “آيفون 7″، بحسب ما عرضها موقع “cnn بالعربية”

حوّل هاتفك إلى عدسة مكبّرة

يمكنك تكبير الأجسام من حولك لرؤية النصوص الصغيرة أو التفاصيل من خلال كاميرا هاتف الآيفون، توجه إلى “Settings” ثم “General” ثم “Accessibility” ثم “Magnifier”.

لقد حان موعد النوم

تحديث “iOS 10” يساعد بمراقبة أنماط النوم لدى المستخدم بالربط مع تطبيق “Health” بالهاتف، كما تقوم هذه الخاصية الجديدة التي تظهر مع تطبيق الساعة “Clock” بتذكير المستخدم بالنوم للحصول على وقت كافٍ للراحة.

مشاركة الملاحظات ورسائل أكثر تعبيراً

يمكن الآن وعبر نظام تشغيل “iOS 10” مشاركة الملاحظات مع الآخرين، والشخص المنشئ للملاحظة يمكنه إدارتها ودعوة الآخرين لمشاهدتها وتعديلها، بعد الانتهاء من كتابة الملاحظة يمكنك الضغط على زر المشاركة ليظهر خيار “Airdrop” لتشاركها مع من حولك أو الضغط على خيار المشاركة عبر البريد الإلكتروني.

ويساعد تطبيق الرسائل “iMessage” على تعديل فقاعة الرسائل بأشكال مختلفة، كما يمكن إرسال حبر خفي لا يظهر إلا عندما يقوم المستقبل بتمرير إصبعه فوق الرسالة.

“3D Touch” للتنبيهات السابقة وللتحكم لوحة المفاتيح

مع نظام تشغيل “iOS 10” ومع خاصية “3D Touch” الموجودة على هاتف “آيفون 7” ستتمكن من الاطلاع على التنبيهات الصادرة عن التطبيقات الموجودة داخل الملفات، استخدم تقنية “3D Touch” بالضغط الشديد على ملف معين لتظهر فقط التطبيقات التي لم تتنبّه لتنبيهاتها مسبقاً.

كما يمكن التحكم بمؤشر الطباعة عند الكتابة بشكل أدق، افتح تطبيقاً تظهر به لوحة المفاتيح وأدخل نصاً ثم اضغط بقوة على لوحة المفاتيح لتفعيل خاصية “3D Touch” وواصل الضغط مع تحريك أصابعك فوق النص لوضع مؤشر الطباعة حيث ترغب، وعند رفع الضغط ستعود لوحة المفاتيح إلى الوضع المعتاد.

ذكرياتك عبر صورك

يمكن اكتشاف ذكرياتك المفضلة بتطبيق الصور بالأخص بعد تقديم تحديث “iOS 10″، الذي يقدم لك الصور الملتقطة بترتيب محدد وفقاً للموقع الجغرافي لتوثيق رحلاتك المفضلة مثلاً، أو الأشخاص بفضل خاصية التعرف على الوجوه والتي تقدمها خدمات مشابهة مثل “Google Photos”.

كما يمكن البحث في التطبيق المحدّث عن أسماء الأشخاص أو الأماكن التي زرتها لتظهر لك قائمة بالصور التي تود العثور عليها.

كيف يمكن لـ “سيري” مساعدتك؟

العديد منا قد لا يعرف الفائدة الحقيقية لمساعدة “آبل” الرقمية “سيري”، لكنها حظيت بعدد من التحديثات بنظام تشغيل “iOS 10” الجديد، إذ يمكنها أن تعمل داخل التطبيقات، ويمكن التعرف على المهام التي يمكن تشغيلها من خلال “سيري” بتوجيه سؤال: “ما الذي يمكن فعله؟”، لتمنحك قائمة بالوظائف التي يمكنها تنفيذها.

تعرفوا على المزيد من التحديثات التي قدمتها آبل مؤخراً بمؤتمر “WWDC” عبر الرابط: هذه التحديثات التي قدمتها “آبل” بأنظمة تشغيلها