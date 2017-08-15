 غرامة «ضخمة» بحق المغردين المسيئين لأهل الفضل والعلم.. تعرَّف عليها | صحيفة تواصل الالكترونية

غرامة «ضخمة» بحق المغردين المسيئين لأهل الفضل والعلم.. تعرَّف عليها

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غرامة «ضخمة» بحق المغردين المسيئين لأهل الفضل والعلم.. تعرَّف عليها

تواصل – الرياض:

قال المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، إن المغردين الذين ينشرون بعض المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الانتقاص من الرموز وأهل الفضل والعلم والتشكيك في ثوابتنا الدينية والمجتمعية يضعون أنفسهم تحت طائلة نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية، وفقا لـ”الرياض”.

وأضاف الخالدي، أن قانون الجريمة المعلوماتية ينص على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

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