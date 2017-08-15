 «الجوازات» ترصد 75 حالة تزوير بين الحجاج في مطار جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجوازات» ترصد 75 حالة تزوير بين الحجاج في مطار جدة

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«الجوازات» ترصد 75 حالة تزوير بين الحجاج في مطار جدة

تواصل- فريق التحرير:

قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، إن الجوازات رصدت تزوير تمديد الجواز من دول أخرى وصل قرابة “75 ” حالة، بالإضافة إلى حالتين تزوير جواز في مطار الملك عبدالعزيز في جدة خلال فترة قدوم الحجاج للمملكة.

وقال “اليحيى”، خلال زيارته تفقدية لمنفذ جديدة عرعر، إن الهدف من الزيارة بناء على توجيه من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للشخوص على جميع منافذ قدوم الحجاج للمملكة، وقد بدأنا في المدينة المنورة ثم لمنفذ جديدة عرعر للاطمئنان على الإجراءات المتخذة.

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