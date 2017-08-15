تطبيق سعودي للهواتف الذكية يكتسح السوق العالمية

تواصل – الرياض:

اكتسح تطبيق “صراحة” السعودي للهواتف الذكية السوق العالمية بعد تحقيقه أرقاماً غير مسبوقة لعدد لتحميلات وإجمالي المُستخدمين، حيث يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية من شخص إلى آخر دون الكشف عن هوية المرسل.

التطبيق يعدّ أحد أبرز المشاريع المحتضنة من قبل برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ جاء في المرتبة الأولى في 30 دولة على مستوى العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا، متصدراً بذلك قائمة التطبيقات المجانية ومتخطياً في الوقت نفسه مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«ماسنجر».

وخلال الثلاثين يوماً الماضية فقط، وصل عدد تحميلات التطبيق على أجهزة آيفون نحو 14 مليون، بينما بلغ تحميل التطبيق على أجهزة أندرويد قرابة التسعة ملايين، أما إجمالي عدد المُستخدمين المُسجّلين في الموقع فتجاوز 33 مليون شخص، في حين بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للتطبيق نحو 294 مليون زائر بحسب الأرقام الرسمية.

ورأى مؤسس التطبيق زين العابدين توفيق أن انتشار التطبيق واجتياحه السوق العالمية يعود إلى أن المستخدمين وجدوا فيه فرصة لتحسين أنفسهم من خلال معرفة آراء الآخرين نحوهم عبر منصة مجهولة المصدر، مبيناً أن الناس يقولون الحقيقة أكثر إذا أُخفيت هوياتهم، ولهذا جاءت فكرة تسمية التطبيق بـ«صراحة». حسب “الرياض”