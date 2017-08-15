«بنك التنمية»: 2 مليون ونصف استفادوا من القروض الاجتماعية بقيمة 95 مليار ريال

تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر عن أن إجمالي ما تم صرفه في جانب القروض الاجتماعية بلغ نحو 2 مليون ونصف قرض اجتماعي بقيمة ( 95 مليار) ريال منذ تأسيس البنك وحتى نهاية الربع الثاني 2017م، مشيراً إلى أنها توزعت ما بين قروض الزواج والأسرة والترميم.

كما أظهرت النتائج عن صرف البنك لـ(43.578) قرضاً اجتماعياً بقيمة (2.599.300.000) منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى نهاية الربع الثاني من نفس العام.

وأضاف الناصر – وفقا لـ “الرياض” – أن قروض الزواج احتلت في عددها وقيمتها على المرتبة الأولى منذ تأسيس البنك وحتى نهاية الربع الثاني 2017 بواقع (1.179.403) قروض زواج، فيما كان نصيب قروض الأسرة (1.071.217) قرض أسرة، وقروض ترميم المساكن (259.241) قرض ترميم.

كما أكد الناصر أن بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية قام بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور في خدماته التي يقدمها لعملائه الكرام من المواطنين، مشيراً إلى أنه مازال لدى البنك الكثير ليقدمه ويسعى دائماً للرقي بخدماته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من جانب القروض الاجتماعية أو دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة والمشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة.