الشرطة الهندية تذل «مسلماً» داخل القسم حتى يثبت وطنيته

تواصل- سامر محمد:

أمرت الشرطة الهندية شابا مسلما يبلغ من العمر 22 عاما بإثبات عدم خيانته، وذلك بقيادته لاحتفالات تجري اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 70 عاما على إعلان استقلال الهند.

وأشارت صحيفة “تليجراف” البريطانية إلى أن “ديلنواز علام” اتهم من قبل جيرانه شمال شرق الهند بنشر محتوى مؤيد لباكستان على صفحته في “فيسبوك” ومن بينها صور لرئيس الوزراء الباكستاني السابق “نواز شريف” قبيل الذكرى السبعين لانفصال باكستان والهند.

وأضافت الصحيفة أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قام الشاب المسلم الذي ينتمي للأقلية المسلمة التي يصل تعدادها إلى 172 مليون نسمة في الهند بـ”تنظيف وغسل جدران وأرضية قسم الشرطة المحلي التابع له” بعد إجباره على ذلك.

واعتبرت الصحيفة أن قضية “علام” هي الأحدث ضمن عدد متزايد من القضايا المتعلقة بقوانين ضبابية تحرم الأشخاص من التعبير عن آرائهم المناهضة للقومية والتي يرى منتقدون أنها تسببت في ظهور مناخ من الشك والعداء تجاه الأقليات.

ولفتت إلى أنه في يونيو الماضي، اعتقل 15 مسلما لهتافهم المؤيد لباكستان بعد فوز إسلام أباد على نيودلهي في نهائي كأس العالم لرياضة الـ”الكريكت”.