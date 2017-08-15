الهند تتهم بنجلاديشياً في المملكة بإدارة شبكة اتصالات غير قانونية تُشكل تهديداً أمنياً

تواصل – سامر محمد:

يحقق فرع الجريمة بشرطة مومباي الهندية في شبكة تدير اتصالات دولية بطريقة غير قانونية من دول بالشرق الأوسط إلى الهند، بالأسعار المحلية.

وذكرت صحيفة “ذي إنديان إكسبرس” الهندية، أن العقل المدبر لتلك الشبكة هو بنجلاديشي يقيم في المملكة، مضيفة أن الشرطة الهندية اعتقلت 5 أشخاص على علاقة بإدارة الشبكة وعُرضوا بالفعل أمام محكمة محلية أمس الاثنين، والتي قررت حبسهم حتى 18 أغسطس الجاري لاستكمال التحقيقات.

وكانت شرطة مومباي ضبطت الأسبوع الماضي جهازاً تصل المكالمات الدولية إلى الهند من خلاله قادمة من دول شرق أوسطية خاصة من المملكة دون أن يتم رصدها من قبل وزارة الاتصالات الهندية؛ وهو ما تسبب في خسائر قُدرت بأكثر من مليار روبية على وزارة الاتصالات الهندية، فضلاً عن التهديد الأمني الناجم عن وصول تلك المكالمات دون رصدها من قبل الحكومة الهندية.

وقالت الصحيفة، إن فرقة مكافحة الإرهاب بجانب فرع الجريمة في شرطة مومباي اقتحموا الأماكن التي تدار منها تلك الشبكة واعتقلوا 5 أشخاص، واعترفوا خلال التحقيقات بتلقيهم مساعدة من قبل شخص بنجلاديشي يدعى “موهان” يقيم في المملكة ويعمل تحت يديه عدد من الأشخاص.

ولفتت الشرطة الهندية إلى أنه ومنذ حجب مكالمات “واتساب” في السعودية، شعرت العمالة الهندية العاملة في المملكة بالحاجة إلى إجراء مكالمات رخيصة الثمن بأسرهم في الهند وهو ما أدى إلى ظهور تلك الشبكة التي تستخدم كروت اتصالات تستخدم مع جهاز “سيم بوكس” اشترته الشبكة من الصين ويصل سعر الجهاز الواحد إلى أكثر من 100 ألف روبية.