 المقام السامي يوافق على انعقاد «مجلس الوزراء» يوم الثلاثاء من كل أسبوع | صحيفة تواصل الالكترونية

المقام السامي يوافق على انعقاد «مجلس الوزراء» يوم الثلاثاء من كل أسبوع

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المقام السامي يوافق على انعقاد «مجلس الوزراء» يوم الثلاثاء من كل أسبوع

تواصل – واس:

أوضح سمو الأمين العام لمجلس الوزراء أنه قد تم العرض على النظر الكريم بأن يكون انعقاد جلسات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من يوم الاثنين ، وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبين خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ / 185) وتاريخ 14 / 8 / 1434هـ ، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية من يوم الأحد حتى يوم الخميس، مما قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس الموقر في يوم الاثنين من كل أسبوع ، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على ذلك.

هذا ورفع سمو الأمين العام لمجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ولنائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على هذه الموافقة التي سوف تعزز الأداء الحكومي والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.

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