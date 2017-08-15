 أثناء رحلتهما لتعليم القرآن.. وفاة اثنين من الدعاة الكويتيين بإطلاق نار في بوركينا فاسو (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

أثناء رحلتهما لتعليم القرآن.. وفاة اثنين من الدعاة الكويتيين بإطلاق نار في بوركينا فاسو (فيديو)

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تواصل – أحمد الشَهْرِي:

تعرض الشيخان الدكتور وليد العلي، أستاذ كلية الشريعة بجامعة الكويت، وخريج كلية الشريعة فهد الحسيني لإطلاق نار في دولة بوركينا فاسو؛ مِمَّا أدى إلى وفاتهما خلال رحلة دعوية لتعليم القُرْآن الكريم.

وبِحَسَبِ مصادر إعلامية، فإن الشيخين كانا قد انتهيا للتو من دورة تدريبية للدعاة؛ ومِنْ ثَمَّ توجها إلى أَحَد الْمَطَاعِم القريبة من مقر إقامتهما، حيث باغتت جماعة مسلحة الموجودين بإطلاق نار كثيف؛ مِمَّا أدى إلى وفاة أكثر من 20 شَخْصَاً من بينهم الشيخان العلي والحسيني – رحمهما الله -.

 

وفي سياق متصل، وجه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد بإرسال طائرة أميرية لنقل جثماني الشهيدين إمام وخطيب المسجد الكبير الدكتور وليد العلي، والشيخ فهد الحسيني.

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