مقتل طفلة وإصابة 8 آخرين في عملية دهس بـ«فرنسا»

تواصل – وكالات:

تعرض رواد أحد المطاعم قرب العاصمة الفرنسية باريس لعملية دهس، مساء اليوم الاثْنَيْنِ؛ مِمَّا تسبب في مَقْتَل طفلة وإِصَابَة 8 آخرين على الأقل.

وذَكَرَت وسائل إعلام، أن 8 أشْخَاص على الأقل أُصيبوا في عملية دهس متعمّد، لرواد مطعم في منطقة “سين إي مارين” قرب باريس، بينما تداولت أنباء عن مَقْتَل طفلة.

وقالت مصادر مُطَّلِعَة، وَفْقَاً لسكاي نيوز عَرَبِيّة، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على سائق السيارة التي دهست رواد المطعم، ولم يتضح بعد دوافع عملية الدهس، وما إذا كانت مرتبطة بعملية إرهابية من عدمه.