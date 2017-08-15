«سجون الباحة» تقيم الحفل الختامي لمسابقة رمضان لحفظ القرآن وتكرم عدداً من النزلاء

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بحضور العقيد معيض بن أحمد القحطاني مدير السجون بمنطقة الباحة، وتشريف الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، أقامت مديرية سجون منطقة الباحة بالتعاون مع جمعية تحفيظ القُرْآن الكريم بالمنطقة، الحفل الختامي للمسابقة السنوية الرمضانية لحفظة القُرْآن من نزلاء السجن.

حضر الحفل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية المكلف الشيخ أحمد بن منسي العمري، والعقيد عبدالرحمن بن علي الشهري مدير إدارة السجن العام بالباحة ورئيس المكتب التعاوني الشيخ علي بن ملحة، ونائب الرئيس الشيخ محمد بن غنام، والأستاذ محفوظ الغامدي أمين لجنة إصلاح ذات البين، وجمع مبارك من أصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة في المنطقة.

بدأ الحفل بترتيل آيات من القُرْآن الكريم رتلها النزيل س.ع، ثم عرض مرئي يحكي ما يقدم للنزلاء والمفرج عنهم من برامج نافعة لهم في السجن وبعد خروجهم.

وألقى الشيخ الدكتور راشد الزهراني كلمة شكر فيها سجون منطقة الباحة على ما يقدمونه من برامج لنزﻻء السجن، وعبر فيها عن إعجابه بهذه البرامج المتنوعة المفيدة ومنها المسابقات القُرْآنِية التي تربط النزيل بكتاب الله.

وفي كلمته التي ألقاها أشاد مدير السجون بمنطقة الباحة، بالتعاون المستمر المثمر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإِرْشَاد والجهات الخيرية التابعة لها، مع سجون منطقة الباحة، وشكر المديرية العامة للسجون وعلى رأسها سعادة اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي على تشجيعه ودعمه لمثل هذه البرامج المتميزة.

وفي الختام، قَامَ مدير السجون بالباحة، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية، والشيخ الدكتور راشد الزهراني، وأمين لجنة إصلاح ذات البين في الإمارة، بتسليم الهدايا والجوائز للفائزين من النزﻻء، وقدمت سجون منطقة الباحة الدروع التذكارية للحضور.