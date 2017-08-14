 مدير الجوازات يتفقد سير العمل بفرع منفذ جديدة عرعر | صحيفة تواصل الالكترونية

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مدير الجوازات يتفقد سير العمل بفرع منفذ جديدة عرعر

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مدير الجوازات يتفقد سير العمل بفرع منفذ جديدة عرعر

تواصل – واس:

تابع مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الاثْنَيْنِ، سير العمل بمنفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية؛ وَذَلِكَ لِلاطمئنان على سرعة ودقة إنهاء إِجْرَاءَات قدوم ضيوف الرحمن.

واطَّلَعَ اليحيى، خلال الجولة على أداء العاملين ومدى سرعة إنجازهم، وحث العاملين بالمنفذ بأن يؤدوا عملهم المناط بهم بشكل سريع مع الدقة في العمل، والتسهيل بدخول ضيوف بيت الله الحرام، مُؤكِّدَاً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن التعامل مع الحجاج، وبذل أقْصَى الجهود لخدمتهم، مُبَيِّنَاً أن جميع المواقع التي تم تخصيصها للجوازات، تم تأهيلها بالكوادر البشرية المؤهلة والآليات التقنية الحديثة.

كما اسْتَقْبَلَ اللواء اليحيى، في صالة الجوازات بمنفذ جديدة عرعر سفير الجمهورية العراقية لدى المملكة الدكتور رشدي العاني، والقائم بأَعْمَال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، حيث قدم شَرْحَاً عن أهم التسهيلات والخدمات المقدمة للحجاج.

وَأَكَّدَ جاهزية جميع القطاعات الحُكُومِيّة والخدمية بما فيها قطاع الجوازات، مُبَيِّنَاً أن العمل مشرف، ومتماشٍ لما خطط له مُسْبَقَاً، وأن هناك كوادر بشرية احْتِيَاطية فِي حَالِ تزايد الأعداد لدعم المنفذ، مثنياً على جهود العاملين بالمنفذ وجهود مركز المعلومات الوطني، من خلال تزويد المنفذ بأجهزة الحاسب الآلي، والإشراف التقني على سير العمل بالمنفذ.

يذكر أن الحجاج العراقيين قد بَدَؤُوا الدخول قبل أَيَّام عبر منفذ جديدة عرعر، وقدمت لهم جميع التسهيلات والخدمات الجمركية والجوازات والخدمات الصحية المتميزة من خلال المُسْتَشْفَى الموسمي، والعديد من المراكز الصحية التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في المنفذ، وقد تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة، تقديم جميع الخدمات.

وعبر الحجاج العراقيون مِنْ جِهَتِهم عن شكرهم لحكومة المملكة؛ لما لقوه من تسهيلات وخدمات جليلة في منفذ جديدة عرعر.

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