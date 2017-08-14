 حماية المستهلك: 10 خطوات قبل شراء «جهاز التكييف» | صحيفة تواصل الالكترونية

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حماية المستهلك: 10 خطوات قبل شراء «جهاز التكييف»

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حماية المستهلك: 10 خطوات قبل شراء «جهاز التكييف»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة أرفقت بها انفوجرافاً عن أهم 10 خطوات يجب على المستهلك معرفتها وتنفيذها قبل شراء أَي جهاز تكييف.

وبِحَسَبِ الانفوجراف، فإن أبرز الخطوات تمثلت في: الاطلاع على آراء العملاء حول العلامة التِجَارِيّة للمكيف، وانطباعهم عنها، والحرص على اقتناء جهاز بعدد نجوم أعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، ومراعاة مساحة المكان المراد تبريده بواسطة المكيف لاختيار الجهاز المناسب، والاطمئنان على سلامة الوصلات الكهربائية بالمنزل أو المكان المراد تركيب الجهاز به، والتأكد من توفير الشركة فنيين للتركيب والصيانة، والتأكد من جودة خدمة ما بعد البيع والضمان.

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