أطعمة يجب تجنبها في وجبة «الإفطار»

تواصل – وكالات:

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يتناولها الشخص على مدار اليوم، وتكمن أهميتها في تشغيل عملية الحرق بالجسم وإمداد الجسم بالطاقة لإتمام باقي العمليات الحيوية خلال اليوم.

وقالت الدكتورة داليا بهجت استشاري التغذية العلاجية، إن هناك بعض العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير في وجبة الإفطار على وجه الخصوص، أهمها تناول الوجبات الدسمة جداً التي تحدث تلبك بالمعدة وتعيق عملية الحرق، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وأضافت: أن “أهم الوجبات التي يجب تجنبها أنواع الكرواسون بأشكالها المتعددة، والجاتوه واستخدام الزبدة البلدي والسمنة في إعداد وجبات مثل البيض والتي تعطى دهون وسعرات حرارية عالية”.

وعن عادات الفطار الصحية، أشارت “بهجت” إلى أن وجبة الإفطار المثالية يجب تناولها بداية من الساعة 8 إلى 10 صباحاً، ويجب أن تحتوى على البروتين مثل البيض والفول والبقوليات، تحتوى أيضاً على الألياف والنشويات المعقدة مثل الخبز الأسمر أو الكورن فليكس قليل الدهون، والألبان ومشتقاتها قليلة الدسم أفضلهم الجبن القريش، كوب من البليلة مع حليب قليل الدسم محلي بملعقة من العسل الطبيعي.