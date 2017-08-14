 أخصائي أسنان يوضح أسباب «نزيف اللثة» | صحيفة تواصل الالكترونية

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أخصائي أسنان يوضح أسباب «نزيف اللثة»

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أخصائي أسنان يوضح أسباب «نزيف اللثة»

 

تواصل – وكالات:

قال الدكتور مصطفى جميل، أخصائي طب وجراحة الأسنان، إن نزيف اللِّثَة غَالِبَاً ما يكون علامة على مرض باللِّثَة، ويمكن أن يكون سبب نزيف اللِّثَة استخدام فرشاة الأسنان بعنف عند التنظيف اليومي المتبع.

وأَوْضَحَ “جميل” أن من بين الأسْبَاب الأخرى المؤدية لِهَذَا النزيف تراكم طبقة الجير على الأسنان لفترات طويلة؛ ممَا يُؤدِّي إلى التصاق البكتيريا على الأسنان، والتي تتطلب إزالتها عند طبيب الأسنان كل 3 أو 6 أشهر حَسْبَ الحالة، بِحَسَبِ “اليوم السابع”.

وأَضَافَ: “في بعض الحالات يكون نزيف اللِّثَة بسبب نقص فيتامين سي في الجسم، ويتم تعويضه من خلال المكملات أو الأطعمة مثل: ثمار الحمضيات والعصائر، البروكلي، الفراولة، الطماطم، البطاطا، الفلفل، كما قد يحدث لدى الأشْخَاص الذين يرتدون أطقم الأسنان نزيف اللِّثَة من وقت لآخر، وذلك عندما تكون الأطقم صغيرة جِدّاً، أو لا تتناسب بإحكام، ويكون الطبيب هو القادر على حل هذه المشكلة لوقف النزيف”.

وَتَابَعَ “جميل”: “في الحمل يكون نزيف اللِّثَة سبب شائع في النساء؛ بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل والتي تصيب اللِّثَة لتصبح أكثر حساسية”.

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