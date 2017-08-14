في زيارته لمديرية الشرطة.. نائب أمير الجوف: فخورون بسهركم لأمن الوطن

تواصل – واس:

أَعْرَب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف عن فخره واعْتِزَازه بمنسوبي الأمن العام بمنطقة الجوف من ضباط وصف ضباط وأَفْرَاد.

وقال سُمُوّه، خلال زيارته اليوم لمديرية شرطة منطقة الجوف: إننا فخورون بكم وأنتم تسهرون على راحتنا وتقدمون الغالي والنفيس في سبيل أمن هذا الوطن المعطاء، فلكم منا كل الشكر والتقدير على ما تقومون به من جهود من أجل استتباب الأمن في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حَفِظَهُمَا اللهُ – من إمكانات بشرية وأجهزة وآليات متطورة.

وأَضَافَ سمو نائب أمير منطقة الجوف أن ما شاهدته اليوم يثلج الصدر ويبعث الطمأنينة، ودَعَا سُمُوّه الله أن يتقبل شُهَدَاء الوطن ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحمي وطننا من كيد الكائدين وتربص المتربصين، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قد قَامَ بزيارة تفقدية لشرطة منطقة الجوف حيث كان في استقبال سُمُوّه وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط، وعدد من قيادات الشرطة وأفرع الأمن العام بالمنطقة، حيث عزف السلام الملكي، بعدها تجول سُمُوّه في المركز الثقافي والإعلامي واطلع على فلم وثائقي عن شرطة منطقة الجوف.

بَعْدَ ذَلِكَ استمع سُمُوّه لشرح عن المركبات الخَاصَّة بقطاعات أفرع الأمن العام، كما قَامَ سُمُوّه بجولة على المعرض الدائم لإدارة الأسلحة والمتفجرات، كما قَامَ سمو نائب أمير منطقة الجوف بزيارة لإدارة الأدلة الجنائية، واستمع لشرح عن أحدث الإمْكَانَات الموجودة وافتتح سُمُوّه مختبر نظام بصمة السلاح الناري.

بَعْدَ ذَلِكَ، توجه سُمُوّه لقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز للمحاضرات، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الْقُرْآن الكريم، ثم كلمة لمدير شرطة منطقة الجوف رحب خلالها بسمو نائب أمير المنطقة والحضور، مُنَوِّهَاً بالجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة في سبيل راحة وأمن المواطنين، ومتابعة سمو وزير الدَّاخِلِيَّة، وسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه لأفرع الأمن العام بالمنطقة.

بَعْدَ ذَلِكَ ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل، تسلم سُمُوّه الهدايا التذكارية من شرطة المنطقة، مقدماً سُمُوّه شكره للعاملين فيه، مودَّعَا سُمُوّه بمثل ما استُقبل به من حفاوة وتكريم.

رافق سُمُوّه خلال الزيارة مَعَالِي مدير جامعة الجوف الدكتور إسْمَاعِيل بن محمد البشري، ورئيس محكمة الاستئناف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس المحكمة العامة الشيخ نايف بن زايد الزايد.