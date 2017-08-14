«الشؤون الاقتصادية» يستعرض ملامح التطور الاقتصادي وسوق العمل ومعدلات النمو

تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجْتِمَاعَاً، مساء اليوم الاثْنَيْنِ في قصر السلام بجدة، استعرض خلاله عَدَدَاً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بِشَأْنِ التقرير الاقتصادي والتنموي خلال فترة الربع الثَّانِي من العام الحالي، والمتضمن التوجهات الاقتصادية المحلية والدَّوْلِيَّة، وأبرز ملامح التطورات الاقتصادية ومعدلات النمو.

كما ناقش المجلس دراسة التوقعات الاقتصادية للناتج المحلي الإِجْمَالي والتضخم وسوق العمل الوطني، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.