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مفتي المملكة يحذِّر من المغالاة في أسعار حملات الحج (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، من المغالاة الزائدة في أسعار حملات الحج التي تثقل كاهل الناس من ذوي الدخل المحدود والفقراء.

وقال المفتي في برنامج “فتاوى” على القناة الأولى في توجيه بخصوص غلاء أسعار الحملات عند بعض الشركات: إن “الاكتساب جيد ومطلوب، لكن المبالغة الزائدة ما يصلح، يعني كونهم يطلبون مبالغ كبيرة تثقل كاهل الناس فهذا صعب”.

وأَضَافَ: “لا بأس يتاجرون ويستفيدون، لكن عليهم أن يلاحظوا أن الذين جاءوهم ويرغبون بالاشتراك معهم في الحملات هم من المستحقين والفقراء، فعليهم أن يساعدوهم بألا يكلفوهم ما لا يطيقون”.

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