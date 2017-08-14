المملكة الأولى في تطبيق وإتاحة الامتداد الآمن DNSSEC

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَ تقرير مؤشر استخدام وتفعيل الامتداد الآمن حول العالم، والمعتمد من جمعية الإنترنت The Internet Society – ISOC المعنية بوضع معايير وسياسات الإنترنت، أن المملكة هي أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطبيق الامتداد الآمن DNSSEC على منظومة أسماء النطاقات السعودية الواقعة تحت النطاقات العليا للمملكة“.

حيث يمكن للعملاء توقيع وتأمين معلومات أسماء نطاقاتهم، ونشر مفاتيح التوقيع الخَاصَّة بالامتداد من خلال بوابة الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة لأسماء النطاقات السعودية www.nic.sa.

وبَيَّنَت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات DNSSEC هو مجموعة من المواصفات التقنية لتأمين وحماية المعلومات التي يقدمها نظام أسماء النطاقات DNS والذي يستخدم نظام بروتوكول الإنترنت IP على شبكة الإنترنت.

وتعمل تقنية الامتداد الآمن DNSSEC – والتي تستخدم تقنية المفتاح العمومي public – key cryptography – على زيادة مستوى الأمان في نظام أسماء النطاقات، وإتاحة التحقق من وجود المعلومة على النظام، وكذلك التأكد من صحتها ومصدرها؛ وذلك للحد من بعض الهجمات الإِلِكْتُرُونِيّة.