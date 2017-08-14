4 نصائح لتجنب الفيروسات والبرمجيات الخبيثة

تواصل – وكالات:

اعتمادك على برنامج قوي لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة يُعد من الوسائل المفيدة للحماية، وتجنب المشاكل الأمنية على جهازك، لكن للأسف فإن هذه الوسيلة لن تضمن لك حماية أمنية كاملة، فهناك بعض البرمجيات الخبيثة التي يُمكنها تجاوز برامج الحماية دون الكشف عنها.

وفيما يلي 4 نصائح تُساعدك على تجنب الفيروسات والبرمجيات الخبيثة؛ وَفْقَاً لما ذَكَرَته البوابة العَرَبِيّة للأخبار التقنية:

1 – تحديث نظام التشغيل والمتصفح

لأن الكثير من الفيروسات تأتي هذه الأيام من خلال تصفحك لبعض المواقع، فإن اعتمادك على متصفح قوي ومحدث لآخر إِصْدَار سيساعدك في تجنب الكثير من المشاكل الأمنية، أبرزها عدم منح المخترقين إمكانية الوصول إلى تسجيلات الدخول التي قمت بها على المتصفح، ونفس الأمْر ينطبق على نظام التشغيل، سواء للهاتف الذكي كأندرويد وآي أو إس، أو للحواسيب الشخصية كويندوز وماك.

2 – فحص الملفات الجديدة

إن كنت تعتقد أن الخطورة كامنة في الملفات المخزنة على فلاشات USB فقط، فيجب أن تعيد النظر في ذلك، أَي ملف جديد من جهة خارجية ترغب بتخزينه على جهازك يجب أن تقوم بفحصه عبر برنامج لمكافحة الفيروسات، سواء الملفات الجديدة التي ترغب بنقلها من الفلاش وأقراص التخزين الخارجية، أو تلك التي تقوم بتلقيها عبر الإنترنت مثل المرفقات في رسائل البريد الإِلِكْتُرُونِيّ، أو من خلال تطبيقات التواصل الفوري.

فمثلاً إن كنت ترغب بإِضَافَة بطاقة تخزين مايكرو إس دي إلى هاتفك الذكي؛ فاحرص على فحصها ببرنامج لمكافحة الفيروسات قبل استخدامها، وكذلك الحال بالنسبة للأقراص المستخدمة على الحاسب الشخصي، ونفس الأمْر ينطبق على الملفات التي تقوم بتنزيلها من الإنترنت، فهي أَيْضَاً يجب أن تخضع للفحص قبل أن تقوم بتشغيلها.

3 – تجنب أزرار التنزيل الوهمية والنوافذ المنبثقة

قد تزور موقع معين لتفاجئ بنوافذ لإعلانات منبثقة، فمثلاً إن كنت تزور المواقع المتخصصة بتنزيل البرامج أو الكتب أو الألعاب ستلاحظ وجود أزرار التنزيل في كل مكان وهي للأسف أزرار وهمية يُمكن أن تؤدي إلى تنزيل برمجيات ضارة على جهازك؛ لِذَا كن حذراً من هذه الممارسات ولا تعاود زيارة المواقع التي تتبع هذه الأساليب.

يُمكنك أن تفحص موثوقية المواقع من خلال أداة جوجل التي تعمل على اكتشاف المواقع غير الآمنة، فكل ما عليك فعله هو نسخ رابط الموقع ولصقه في الخانة المخصصة، وستخبرك الأداة إن كان الموقع يتضمن محتويات غير آمنة. (لتجربة الأداة من هنا) أَيْضَاً تتوفر خدمة مشابهة من نورتن لفحص سلامة المواقع من الناحية الأمنية ويُمكنك تجربتها من هنا.

4 – اعتمد على المصادر الموثوقة

جَمِيعَاً يَحْتَاج إلى تنزيل البرمجيات على حسابه الشخصي أو هاتفه الذكي، فهي مسألة لا يُمكن المفر منها، ولكي تضمن تجربة تنزيل آمنة لهذه البرامج، فيجب عليك أن تعتمد على المصادر الرسمية فقط مثل الموقع الرسمي لمطور التطبيق، أو من خلال متاجر التطبيقات الآمنة والموثوقة فقط، وتجنب التنزيل من المصادر المجهولة أو غير الآمنة مهما كانت الأسْبَاب.