 «مدني ينبع» يخالف عدداً من الشاليهات البحرية ويوجه بإجراءات السلامة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«مدني ينبع» يخالف عدداً من الشاليهات البحرية ويوجه بإجراءات السلامة

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«مدني ينبع» يخالف عدداً من الشاليهات البحرية ويوجه بإجراءات السلامة

تواصل – واس:

رصدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، أمس الأحد، خلال جولات تفتيشية على مجموعة من الشاليهات البحرية في المحافظة، عددا من المخالفات واتخذت حيالها الإجراءات المناسبة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتور سامر الصاعدي، أن الجولات كان هدفها الوقوف على تنفيذ تطبيق اشتراطات السلامة، داعياً الجميع لتوخي الحذر والعمل باحتياطات السلامة اللازمة، ومتابعة الأطفال عند ممارسة رياضة السباحة لتجنب المخاطر المحتملة، والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالسلامة عن طريق الاتصال على رقم الطوارئ ٩٩٨.

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