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نائب الرئيس اليمني: ماضون لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بدعم المملكة

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نائب الرئيس اليمني: ماضون لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بدعم المملكة

تواصل – واس:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح مضي الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسسات الدولة والشروع في بناء الدولة الاتحادية التي ينشدها اليمنيون.

وحث نائب الرئيس اليمني، خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة مضاعفة الجهود وتضافرها والتفاف مختلف القوى والمكونات السياسية والشعبية والمدنية حول الدولة ومساندة أبناء للجيش الوطني والشرعية.

وثمن الفريق صالح وقوف ودعم دول التحالف ودعمها للشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المواقف الأخوية الصادقة ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني.

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