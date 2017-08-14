«الصقور السعودية» تزين سماء إسلام أباد في ذكرى استقلال باكستان (صور)

تواصل – واس:

شارك فريق القوات الجوية الملكية السعودية (الصقور السعودية) في العرض الجوي الذي نظمته القوات الجوية الباكستانية في العاصمة إِسْلَامِ أَبَاد اليوم؛ بمناسبة الذكرى السبعين ليوم الاستقلال.

ورسمت الصقور السعودية العديد من اللوحات الاستعراضية الجماعية والفردية التي زينت سماء إِسْلَامِ أَبَاد ضمن العرض الجوي الذي شاهده الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين من مَدَنِيّين وعسكريين، ورؤساء السلك الدبلوماسي، وعدد من عامة الشعب الباكستاني.

وأَعْرَب الرئيس ممنون حسين في كلمة بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للمملكة العَرَبِيّة السعودية، ممثلة بفريق (الصقور السعودية)، على مشاركة باكستان احتفالاتها بذكرى يوم الاستقلال، معبراً عن إعجابه بالعروض التي قدمها الفريق، وما تَتَمَيَّز به من كفاءة عالية وجاهزية واسْتِعْدَاد ومهارة في تنفيذ اللوحات الاستعراضية الجوية.

وقدم الرئيس الباكستاني دِرْعاً تَذْكَارِيَّة لفريق (الصقور السعودية) تَسَلَّمه سفير خادم الحرمين الشريفين نواف بن سعيد المالكي.

مِنْ جَانِبِهِ، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي بالجهود المميزة التي قدمها فريق (الصقور السعودية) من خلال المشاركة في العروض الجوية.

وأَضَافَ: أنها تعكس الصورة المشرقة لما هي عليه قواتنا الجوية الباسلة خَاصَّة والقوات المسلحة عامة من كفاءة عالية وجاهزية واسْتِعْدَاد، فَضْلاً عن مساهمتها في تعزيز شعور المواطنين بعزة وشموخ قواتهم المسلحة، وترسيخ مفهوم روح العمل الجماعي والحب والولاء لِهَذَا البلد المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه ـ حَفِظَهُمَا اللهُ ـ.

مِنْ جِهَتِه، عبّر قائد سرب (الصقور السعودية) المقدم الطيار موسى بن يحيى الفيفي عن شعوره بالفخر للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بيوم استقلالها، وعلى الإعجاب الذي حظيت به مشاركة الصقور السعودية في العرض الجوي من قبل قيادة وشعب باكستان.