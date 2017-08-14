سيارة هدية لشاب هندي ظل ينقل مواطنة مسنة لمدة عامين مجاناً

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«ظل ينقل مواطنة مسنة تُعَانِي من الفشل الْكُلَوِيّ لمدة عامين» لقد استوجب هذا فعلاً أن يَحْصُل شاب هِنْدِيّ يقيم في المملكة على سيارة هدية من رجل الأَعْمَال سعود بن هاجد مؤسس مُبَادَرَة “أمي”.

وظهر الشاب الهِنْدِيّ المولود بالمملكة حيث يقيم بها مُنْذُ 22 عَامَاً في مقطع فيديو متداول؛ وَهُوَ يقود السيارة ومعه المسنة التي أكدت أنه يوصلها مُنْذُ عامين بدون أجر.

وبيَّن مصور المقطع، أن الشاب الهِنْدِيّ لا يمتلك سيارة، ويضطر في كل مرة لاستعارة سيارة من أشْخَاص آخرين؛ كي يتمكن من توصيل السيدة.