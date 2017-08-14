العثور على جثة مسن ظل محتجراً في المصعد لشهر كامل

تواصل – وكالات:

عثر عمال الصيانة في مدينة دينيفر بولاية كولورادو الأمْريكية، على جثة رجل ثمانيني ظل محتجزاً لمدة شهر داخل المصعد.

وكان إيزاك كوميسارتشيك في عداد المفقودين مُنْذُ 5 يوليو الماضي، وظل محتجزاً حتى يوم 2 أغسطس الْجَارِي، ويعتقد أنه تُوُفِّيَ بسبب الخوف، ولم يتم العثور على جثته إلا بعد أن أبلغ السكان، عن رائحة كريهة صادرة من المصعد في موقف السيارات، بِحَسَبِ صَحِيفَة ديلي ميل البريطانية.

وأَظْهَرَت التحقيقات، أن السيد كوميسارتشيك ضغط على زر الطوارئ مرتين؛ وَهُوَ محتجز داخل المصعد، وَأَشَارَ متحدث باسم إدارة الإطفاء في دينيفر، إلى أن الشرطة فتحت تَحْقِيقَاً جنائياً في الحادثة؛ وَذَلِكَ لِمعرفة سبب عدم استجابة أحد.

وتبين للشرطة، أن السيد كوميسارتشيك ضغط على زر الطوارئ مرتين يوم 6 يوليو، عند الساعة 9:09 صَبَاحَاً و9:17 صَبَاحَاً، لكن أحداً لم يستجب لهذه النداءات. في الوقت الذي تلزم القوانين المعمول بها في المدينة عمال الصيانة، على مراقبة تنبيهات الطوارئ على مدار الساعة.