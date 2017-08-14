5 أطعمة تساعد على تقوية التركيز وتحسين الذاكرة

تواصل – وكالات:

تتعدد الأطعمة والمشروبات وكذلك المكملات الغذائية التي تقوي التركيز وتزيد مدة الانتباه وتحسن الذاكرة وتساعد الدماغ على أداء وظائفه بالشكل السليم، بِحَسَبِ موقع “WebMD”.

وعلى الرغم من أن الدماغ يكبر سناً مع الوقت، إلا أن هناك ما يمكن عمله لتحسين الفرصة في المحافظة على دماغ صحي، من ذلك الحصول على الأطعمة والمشروبات الخَاصَّة بذلك، ومنها الآتي:

1 – الكافيين: على الرغم من عدم وجود خلطة سحرية لتعزيز نسبة الذكاء لدى الشخص، إلا أن هناك مواد معينة، منها الكافيين، تساعد على شحن الطاقة وتقوي التركيز. ويتواجد الكافيين في العديد من الأطعمة والمشروبات، منها القهوة والشاي والشيكولاتة. وعلى الرغم من أن مفعول الكافيين قصير الأمد، إلا أنه يساعد على اليقظة، غير أن الكثير منه يجعل الشخص مضطرباً وغير مرتاح.

2 – الجلوكوز: يعرف بأنه المصدر المفضل للوقود لدى الدماغ، ويَأْتِي الجسم بالجلوكوز عبر عملية جسدية تحول الكربوهيدرات والسكر إليه. لذلك، فكوب من عصير البرتقال وغيره من عصائر الفواكه يمنح الشخص تعزيزاً قصير الأمد للذاكرة والتفكير والقدرات العقلية. لكن الحصول على الكثير منه يؤدي إلى إتلاف الذاكرة والجسم بأكمله. وينْصَح أَيْضَاً بالتقليل من الحصول على السكر المضاف؛ كَوْنه يرتبط بأمراض القلب والعديد من الأمْراض الأخرى.

3 – وجبة الإفطار: هل تنوي عدم تناول وجبة الإفطار؟ لا تفعل! فقد وجدت الدراسات أن وجبة الإفطار تحسن الذاكرة والانتباه لأمد قصير، فمن يتناولونها يقدمون أداءً أفضل من أقرانهم. وتتضمن الأطعمة والمشروبات التي ينْصَح بها الخبراء لوجبة الإفطار كوقود للدماغ الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، بِالإِضَافَةِ إلى منتجات الألبان، والفواكه. لكنه ينْصَح بعدم الإكثار من تناول الطعام في وجبة الإفطار (والوجبات الأخرى)، فقد وجد الباحثون أَيْضَاً أن الإفطار الغني بالسعرات الحرارية يعيق التركيز.

4 – الأسماك: تعد مصدراً غنياً بالبروتين والحمض الدهني أوميغا 3، والذي يقوم بِدَوْرِهِ بتعزيز الصحة الدماغية. فهذه الدهون الصحية تعطي قوة كبيرة للدماغ. ويذكر أن الحمية الغنية بها قد ارتبطت بانخفاض احتمالية الإِصَابَة بالخرف والسكتة الدماغية، كما أنها تبطئ التراجع العقلي الذي يحدث مع تقدم السن. فَضْلاً عن ذلك، فهي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الذاكرة، خُصُوصَاً مع تقدم السن. وللحصول على صحة دماغية وقلبية جيدة، ينْصَح بالحصول على حصتين من الأسماك أسبوعياً.

5 – الشيكولاتة والمكسرات: وجد أن ما تحتوي عليه المكسرات والبذور من فيتامين (ه) قد ارتبط في بعض الدراسات بانخفاض التراجع المعرفي مع تقدم السن؛ كونه مادة مضادة للأكسدة. كما تحتوي الشيكولاتة الغامقة على خصائص قوية مضادة للأكسدة. وتحتوي الشيكولاتة أَيْضَاً على منبهات طبيعية، منها الكافيين؛ ما يعزز من التركيز.