 تعطيل البلوتوث وشبكة WLAN يحميان خصوصية هاتفك | صحيفة تواصل الالكترونية

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تعطيل البلوتوث وشبكة WLAN يحميان خصوصية هاتفك

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تعطيل البلوتوث وشبكة WLAN يحميان خصوصية هاتفك

تواصل – وكالات:

يلجأ أصحاب الهواتف الذكية إلى تَعْطِيل وظيفة الوصول إلى الموقع في إعدادات الجهاز، فِي حَالِ عدم الحاجة إليها، حَتَّى لا تتمكن التطبيقات وخدمات الويب من تحديد مكان إِقَامَة المستخدم.

غير أن هذا الإجراء لا يعني أنه لا يمكن تحديد موقع الهاتف الذكي من الخارج؛ حيث يتوجب على مَن يرغب في عدم تمكن الآخرين من معرفة موقعه أو بيانات تحركاته (تتبع أوف لاين Offline)، إيقاف شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية البلوتوث، عندما لا يَحْتَاج إلى هذه الوظائف اللاسلكية.

عندما تكون شبكة WLAN فعالة فإن الهاتف الذكي يقوم تلقائياً بنقل الرقم المسلسل غير القابل للتغيير والخاص بوحدة WLAN اللاسلكية، أو ما يعرف باسم (عنوان MAC)، ويتم إِرْسَال رقم مشابه من الوحدات الخَاصَّة بتقنية بلوتوث الفعالة، والتي يمكنها في الْوَقْت نَفْسه استقبال إشارات من أجهزة إِرْسَال البلوتوث (Beacons)، وقد تستغل الشركات هذه الأرقام للتفاعلات أو ما يُسَمَّى التتبع أوف لاين Offline.

ومن خلال الأرقام، التي يتم نقلها والإشارات، التي يتم استقبالها، يمكن تحديد مسار صاحب الهاتف الذكي في أحد المتاجر، أو في منطقة مشاة، أو في المدينة بأكملها، أو تحديد وجوده في مكان معين، بِالإِضَافَةِ إلى إمكانية إطلاق إِجْرَاءَات للتطبيقات المثبتة على الهاتف الذكي أو إِظْهَار الإعلانات بشكل مستهدف.

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