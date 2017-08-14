 «الصحة» تقدم 5 نصائح لـ«الحجاج» لتجنب الإصابة بضربات الشمس | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الصحة» تقدم 5 نصائح لـ«الحجاج» لتجنب الإصابة بضربات الشمس

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«الصحة» تقدم 5 نصائح لـ«الحجاج» لتجنب الإصابة بضربات الشمس

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على ضرورة تجنب ضيوف الرحمن التعرض المباشر لأشعة الشمس والحر والزحام خلال أدائهم المناسك في مَكَّة المكرمة والمشاعر المُقَدَّسَة؛ حفاظاً على صحتهم.

وأوضحت الصحة عبر “انفوجرافيك” توعوي نشرته عبر حسابها في تويتر أنه يتوجب على حجاج بيت الله الحرام الحرص على شرب السوائل، والراحة، واستخدام مظلات فاتحة اللون؛ حتى يتجنبوا الإِصَابَة بضربات الشمس.

يذكر أن الوزارة كثفت اسْتِعْدَادها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظراً لتزامن موسم الحج مع ارْتِفَاع درجة الحرارة.

كما تم أَيْضَاً تدريب العاملين في المرافق الصحية في مَكَّة المكرمة والمشاعر المُقَدَّسَة على التعامل مع إصابات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

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