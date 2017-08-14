 أكثر من 34 ألف أسرة في العاصمة الكورية تستخدم الطاقة الشمسية بمنازلها | صحيفة تواصل الالكترونية

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أكثر من 34 ألف أسرة في العاصمة الكورية تستخدم الطاقة الشمسية بمنازلها

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أكثر من 34 ألف أسرة في العاصمة الكورية تستخدم الطاقة الشمسية بمنازلها

تواصل – سامر محمد:

يدرس مجلس مدينة “سيول” عاصمة كوريا الجنوبية، توسيع الدعم المخصص للأسر الراغبة في تركيب لوحات شمسية لتوليد الطاقة بمنازلها، وذلك كجزء من جهوده لمحاربة الاحتباس الحراري والتحول إلى مصادر أنقى للطاقة.

ووَفْقَاً لصَحِيفَة “كوريا هيرالد” الكورية الجنوبية، فإن عمدة سيول يتطلع لأن تصبح مدينته مشابهة لمدينة “فرايبورج” الألمانية المعروف عنها أنها أنقى مدن العالم بشوارعها الخَالِية من السيارات.

وأَضَافَت الصَحِيفَة، أنه وحتى يونيو الماضي كانت 34 ألف أسرة في سيول، قد ركبت لوحات شمسية؛ أَي ما يعادل أقل من 1% من مجموع الأسر في العاصمة وعددهم 3.6 مليون أسرة، ويعتبر مسؤولو المدينة أن السبب في قلة الأعداد المشاركة يعود إلى نقص الدعم المخصص لتشجيع السكان على استخدام الطاقة الشمسية.

وكَشَفَت عن أن حكومة المدينة تمول تركيب لوحة شمسية منزلية بعرض 160 سم وطول 90 سم؛ بما يعادل 363 دولاراً في حين أن الأسرة تتحمل باقي التكلفة التي تصل إلى أقل من نصف التمويل الحُكُومِيّ.

ويمكن تركيب اللوحة الشمسية في الشرفة لتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 30 كيلو “وات” في الساعة شَهْرِياً، وهي كافية لتشغيل ثلاجة.

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