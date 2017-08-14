 استشاري: أكل 7 تمرات يمد الجسم بعناصر غذائية شبه متكاملة (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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استشاري: أكل 7 تمرات يمد الجسم بعناصر غذائية شبه متكاملة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ الدكتور عبدالعزيز العثمان، أستاذ واسْتشَاري التغذية الإكلينيكية، أن السِّيرَة النَبَوِيّة حددت للإِنْسَان سبع تمرات في اليوم؛ نظراً لأنها تعطي الإِنْسَان حاجته من العناصر الغذائية المفيدة والمتنوعة.

وقال “العثمان” في حديث ببرنامج “ديوانية السنيدي” على قناة “المجد”: إن “التمر يحتوي على عناصر غذائية شبه متكاملة، والسبع تمرات تَقْرِيبَاً 100 جرام، تعطي الإِنْسَان حاجته من الفسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم، وفيتامينات، ومضادات للأكسدة والبروتين والسُّكَّرِيّات التي تقي من السرطان”.

وأَضَافَ: أن “السُّكَّرِيّات من المعجز في التمر؛ لأنه لا توجد فاكهة فيها نفس السُّكَّرِيّات: (الجلوكوز – الفركتوز – السكروز) وهذه سكريات أحادية تمتص من الدم مباشرةً”، مُبَيِّنَاً أن “الفركتوز هو أكثرها وهو المشهور، ومع ذلك لا يرفع نسبة السكر عند مريض السُّكَّرِيّ، والتمر يعطي حلاوة عالية وليس خَطَرَاً على الناس”.

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