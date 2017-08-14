مغرد «الحسابات السوداء» يُثير غضب أهالي حائل .. والإمارة تردّ على تساؤلات «تواصل» غداً

تواصل – خاص – سامي الثبيتي

توالت ردودُ الفعل المستنكِرة لتغريدة الكاتب طراد الأسمري، والتي نَسب فيها مصدراً ما يُسمى بـ”الحسابات السوداء” لمدينتي حائل والمدينة المنورة، وطالب مغردون بمحاكمة الكاتب إزاء ما كتبه بحق أهالي المدينتين.

موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضج بهاشتاقات مستنكرة تغريدة الكاتب، ففي وسمين بعنوان: “طراد_الاسمري_يتهم_المدينة_وحايل” و”#طراد_يسي_لاهل_حايل”، أكد الكثيرون أن التغريدة تتضمن اتهامًا مباشرًا لأهالي مدينتي حايل والمدينة المنورة، مطالبين بمحاسبة ومحاكمة الكاتب على تغريدته المسيئة.

المغرد متعب الأسمري قال في تغريدة له: إن المغرد ” لا يمثل إلا نفسه فقط!!”، فيما استنكر الشاعر ظافر بن شريان تغريدة الأسمري بقوله: ‏‏”وأنا أسمري وأشجب كلامه من الأساس”.

أما الكاتب عبد الله العجلان فطالب بمحاسبة الأسمري في تغريدة قال فيها: ‏”محاسبته مسؤولية الجهات الحكومية المختصة، بأسرع وقت حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ..!”.

وطالب محمد السيف ومتعب الباتع الكاتب الأسمري بإثبات ادعاءه وطالبا بمحاسبته؛ وقال “السيف”: “البيّنة على من ادعى .. نناشد سمو وزير الداخلية بمحاسبته، فمثله يخرق لُحمة الوطن ويشكك بولاء أبنائه”، وأكد “الباتع” قائلًا: “حكومتنا لا ترضى التطاول ⁧‫#طراد_الأسمري_يتهم_المدينة_وحائل ‏إما تُحضر الدليل القاطع من مصدر حكومي. أو سنتخذ ضدك الطرق النظامية ‏(إلا بث الكراهية)”.

وقال الإعلامي أنور المحيسن في تغريدة له: “مصدر يؤكد إمارة حائل شرعت اليوم باتخاذ الإجراء المتبع حيال تغريدة طراد. لله درك يا وجه السعد الأمير عبدالعزيز بن سعد”.

“تواصل” بدورها استفسرت من متحدث إمارة منطقة حائل متعب المرشدي، حول تحرُّك الإمارة ضد المغرد، فقال إنه سيرد على استفسار الصحيفة حتى يوم غد الثلاثاء.