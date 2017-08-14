 مسؤول أمريكي سابق: مدبرو المكائد في البيت الأبيض يسعون للإطاحة بترامب | صحيفة تواصل الالكترونية

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مسؤول أمريكي سابق: مدبرو المكائد في البيت الأبيض يسعون للإطاحة بترامب

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مسؤول أمريكي سابق: مدبرو المكائد في البيت الأبيض يسعون للإطاحة بترامب

تواصل – وكالات:

قال مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض انتوني سكاراموتشي ‘‘إن أشخاصاً في البيت الأبيض يعملون ضد مصلحة الرئيس دونالد ترامب، ويحاولون الإطاحة به‘‘.

يعد تصريح سكاراموتشي، الذي أدلى به لشبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، هو الأول له منذ إقالته من منصبه بعد عشرة أيام فقط من شَغلِه، وجاء ذلك عقب تسجيل هاتفي هاجم فيه بشدة كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبوس.

ووجه سكاراموتشي، إهانات بذيئة لكبير مخططي البيت الأبيض ستيفن بانون، مؤكداً أن تفسير ما يحدث، هو أن الرئيس ليس ممثلاً لفئة من المؤسسة السياسية، ولذا فإن هؤلاء الأشخاص لأي سبب كان اتخذوا قراراً للإطاحة به.

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