 5 أنواع من الأطعمة تساعدك على تحسين «مزاجك» السيئ | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

محلل سياسي: ميليشيا الحوثي تمتلك 20 معسكراً لتدريب الأطفال في اليمن (فيديو) «الصحة» تقدم 5 نصائح لـ«الحجاج» لتجنب الإصابة بضربات الشمس «إدارية الرياض» تنظر دعوى طلاب امتياز الطب ضد «التعليم» لصرف المكافآت 28 ذي الحجة المقبل مغرد «الحسابات السوداء» يُثير غضب أهالي حائل .. والإمارة تردّ على تساؤلات «تواصل» غداً بطلاقة تُناسب سِنه.. طفل ينقل فعاليات «مهرجان تمور بريدة» بالإنجليزية (فيديو) إحباط تهريب 38 ألف حبة كبتاجون في «جمرك حالة عمّار» نائب خادم الحرمين يترأس جلسة «مجلس الوزراء» ويستعرض خطط مواجهة الإرهاب بالفيديو.. تاجر يكشف حقيقة انتشار المبيدات في تمور «مهرجان بريدة» خبير إعلامي يكشف: رسوم العمالة رفعت الأسعار (3) أضعاف.. والضحية المواطن..!! «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على الباحة تستمر حتى التاسعة مساءً إعادة أكثر من 95 ألف شخص قدِموا لمكة دون تصاريح حج رسمية اليمن.. «ميليشيا الحوثي» تحوّل أكبر مراكز تعز التجارية إلى حي مهجور (فيديو)

5 أنواع من الأطعمة تساعدك على تحسين «مزاجك» السيئ

0
5 أنواع من الأطعمة تساعدك على تحسين «مزاجك» السيئ

تواصل – وكالات:

معظم الناس يعانون من تقلبات في المزاج، فبعض الأيام تكون الأحوال جيدة بالنسبة لنا، وبعضها الآخر تكون غير ذلك، وهناك علاقة جيدة بين الشعور بمزاج حسن وعلاقتها بتناول أنواع معينة من الطعام التي تعمل على تحسين المزاج.

إليك الأغذية التي تساعد على تحسين المزاج:

1 – الخضروات الورقية، المكسرات والبيض: أنواع الطعام هذه تحتوي على فيتامن (ب)، الذي يساعد الدماغ على إِنْتَاج هرمون السعادة؛ وبالتَّالي تهدئة الإِنْسَان وتقليل القلق.

2 – البندورة والخس: يحتويان على الكروم؛ وَهُوَ عنصر ضروري لإِنْتَاج الإنْسُولِين؛ وبالتالي تنظيم مستوى السكر في الدم، للمحافظة على مستوى ثابت للسكر في الدم، وهي من أهم العوامل للمحافظة على مزاج جيد.

3 – الشيكولاتة: من أكثر الأطعمة التي تساعد على تحسين المزاج؛ وذلك بسبب احتوائها على السكر ومواد أخرى تحفز الدماغ على إِنْتَاج السيروتونين.

4 – الأوميجا3: تعمل على تحسين الذاكرة، وتخفيف الكآبة عن طريق التأثير على الإشارات المنتشرة بين خلايا الدماغ، والأوميجا3 موجودة في الأسماك والمأكولات البحرية مثل: سمك السلمون، التونا، السردين وبعض المصادر النباتية مثل: المكسرات، بذور الكتان، وزيت الكانولا؛ لذلك علينا تناول السمك على الأقل مرتين في الأسبوع.

5 – النشويات: تناول الطعام الغني بالكربوهيدرات كالمكرونة، والبطاطا، والحبوب، يساعد الجسم على الاسترخاء؛ وَذَلِكَ لاحْتِوَائِها على الحمض الأميني التربتوفان الذي يساعد الدماغ على إِنْتَاج هرمون السيروتونين.

شاهد ايضا

5 أطعمة تساعد على تقوية التركيز وتحسين الذاكرة

5 أطعمة تساعد على تقوية التركيز وتحسين الذاكرة

كيف تحمي طفلك المصاب بالحساسية من «الربو»؟

كيف تحمي طفلك المصاب بالحساسية من «الربو»؟

قضم الأظافر سبب لانحراف الأسنان

قضم الأظافر سبب لانحراف الأسنان

7 فوائد مذهلة لا تعرفها عن «البطيخ»

7 فوائد مذهلة لا تعرفها عن «البطيخ»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>