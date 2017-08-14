5 أنواع من الأطعمة تساعدك على تحسين «مزاجك» السيئ

تواصل – وكالات:

معظم الناس يعانون من تقلبات في المزاج، فبعض الأيام تكون الأحوال جيدة بالنسبة لنا، وبعضها الآخر تكون غير ذلك، وهناك علاقة جيدة بين الشعور بمزاج حسن وعلاقتها بتناول أنواع معينة من الطعام التي تعمل على تحسين المزاج.

إليك الأغذية التي تساعد على تحسين المزاج:

1 – الخضروات الورقية، المكسرات والبيض: أنواع الطعام هذه تحتوي على فيتامن (ب)، الذي يساعد الدماغ على إِنْتَاج هرمون السعادة؛ وبالتَّالي تهدئة الإِنْسَان وتقليل القلق.

2 – البندورة والخس: يحتويان على الكروم؛ وَهُوَ عنصر ضروري لإِنْتَاج الإنْسُولِين؛ وبالتالي تنظيم مستوى السكر في الدم، للمحافظة على مستوى ثابت للسكر في الدم، وهي من أهم العوامل للمحافظة على مزاج جيد.

3 – الشيكولاتة: من أكثر الأطعمة التي تساعد على تحسين المزاج؛ وذلك بسبب احتوائها على السكر ومواد أخرى تحفز الدماغ على إِنْتَاج السيروتونين.

4 – الأوميجا3: تعمل على تحسين الذاكرة، وتخفيف الكآبة عن طريق التأثير على الإشارات المنتشرة بين خلايا الدماغ، والأوميجا3 موجودة في الأسماك والمأكولات البحرية مثل: سمك السلمون، التونا، السردين وبعض المصادر النباتية مثل: المكسرات، بذور الكتان، وزيت الكانولا؛ لذلك علينا تناول السمك على الأقل مرتين في الأسبوع.

5 – النشويات: تناول الطعام الغني بالكربوهيدرات كالمكرونة، والبطاطا، والحبوب، يساعد الجسم على الاسترخاء؛ وَذَلِكَ لاحْتِوَائِها على الحمض الأميني التربتوفان الذي يساعد الدماغ على إِنْتَاج هرمون السيروتونين.