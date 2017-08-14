الإمارات.. حفيد للشيخ زايد أحد مصابي حادث سقوط المروحية العسكرية باليمن

تواصل – وكالات:

أكد وزير الثقافة الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أمس الأحد، أن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان “حفيد الشيخ زايد” هو أحد مصابي حادث سقوط الطائرة المروحية العسكرية الإماراتية، التي تعمل ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

واعتبر الوزير الإماراتي، أن مشاركة أبناء الأسر الحاكمة في الدولة، في عملية إعادة الأمل في اليمن، وإصابة واحد من أبنائها، في هذا الحادث الأليم، إنما هو دليل جديد، على أن أبناء الإمارات كلهم واحد، وأن أبناء الأسر الحاكمة في الدولة، يلبون نداء الشرف والتضحية وخدمة الوطن، بعزمٍ وصلابة شأنهم في ذلك شأن أبناء الإمارات جميعاً.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، أعلنت في الساعات الأولى من السبت الماضي، مقتل 4 من جنودها، أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني؛ مما أدى إلى هبوطها اضطرارياً وارتطامها بالأرض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال الشيخ نهيان بن مبارك: “لقد فقدت الإمارات في هذا الحادث 4 من جنودها البواسل، المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل، حيث تم استهداف طائرتهم المروحية، في محافظة شبوة، التي تخضع لسيطرة القاعدة، وهي منطقة خارجة عن سيطرة قوات التحالف، وأصيبت الطائرة بعطل، مما أدى إلى تحطمها”.

وأضاف، أن مجموعة الجنود التي كانت على ظهر هذه الطائرة، حين هبطت اضطرارياً، وارتطمت بالأرض، كانت تمثل نخبة رائعة من أبناء الإمارات جميعاً، ومنهم أبناء من أسرة آل نهيان، وأصيب في الحادث، الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الذي دعا له ولرفاقه المصابين بالشفاء العاجل والتام.