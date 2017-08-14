 كوريا الجنوبية تستعين بالتكنولوجيا العسكرية الألمانية للتصدي لجارتها الشمالية | صحيفة تواصل الالكترونية

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كوريا الجنوبية تستعين بالتكنولوجيا العسكرية الألمانية للتصدي لجارتها الشمالية

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كوريا الجنوبية تستعين بالتكنولوجيا العسكرية الألمانية للتصدي لجارتها الشمالية

تواصل – سامر محمد:

سلطت صَحِيفَة “دي فيلت” الألمانية الضوء على المساعي التي تبذلها كوريا الجنوبية لشراء مزيد من التكنولوجيا العسكرية الألمانية الفائقة القادرة على تدمير التحصينات والمخابئ في كوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يخطط لاستخدام سلاح ألماني في التصدي لكوريا الشمالية حيث يعد هذا السلاح أحد أقوى الأسلحة في العالم.

وأَضَافَت أن الإعلام الكوري الجنوبي يتحدث مُنْذُ أَيَّام عن إمكانية شَنِّ هجوم ضد أهداف مُهِمَّة في كوريا الشمالية؛ وبالتَّالي ستلعب صواريخ “توروس” الألمانية دوراً في ذلك.

وتحدثت عن أن تلك الصواريخ بالإمكان إطلاقها جواً من قبل طياري كوريا الجنوبية مستخدمين طائرات “إف – 15 كيه” من على بعد مئات الكيلومترات من الأهداف المحصنة في كوريا الشمالية مثل المخابئ.

واعتبرت أن مشاركة تلك الصواريخ في الحرب ستمثل أول مُهِمَّة قتالية لواحدة من أقوى الأسلحة في العالم، ويبلغ طول الصاروخ 5 أمتار ووزنه 1.4 طن وبإمكانه أن يصل إلى هدفه عبر التحليق فوق مستوى 30 متراً فوق سطح الأرض، كما أن بإمكانه اختراق جدار من الخرسانة المسلحة يبلغ سمكه 4 أمتار.

ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد نحو مليون يورو في نسخته التي يمتلكها الجيش الألماني، لكن كوريا الجنوبية طلبت حتى الآن 170 صاروخاً بتكلفة 270 مليون يورو من النسخة المحدثة، وسط تقارير عن رغبة كورية في شراء 90 صاروخاً إضافياً من الصواريخ الخارقة للتحصينات والمخابئ.

ونقلت صَحِيفَة “كوريا هيرالد” الكورية الجنوبية عن شخص مطلع أن بلاده بإمكانها بيع أجهزة حاسب شخصية، وأجزاء كهربائية خَاصَّة بالصاروخ في مقابل شراء الجيش للصاروخ الألماني.

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