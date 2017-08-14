بالفيديو.. تاجر يكشف حقيقة انتشار المبيدات في تمور «مهرجان بريدة»

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نفى عبدالعزيز التويجري، أحد كبار تجار التمور في القصيم، الشائعات المتداولة حول انتشار المبيدات في التمور بمهرجان بريدة.

وقال “التويجري” في حديث مع قناة “الإخبارية” من موقع المهرجان: ‘‘إن أسواق القصيم الأكثر أماناً في المملكة، لأنها تحت مظلة الرقابة، فيومياً تُفحص السيارات، ويتم استبعاد البعض منها‘‘.

وأضاف: “هذه الرقابة المستمرة والفحص يؤكد أن أسواق القصيم وتمورها آمنة، مطالباً بتعميم تجربة القصيم في جميع مناطق المملكة، وأن تعامل أسواق الخضار والفواكه مثلما تعامل أسواق تمور القصيم في الفحص”.