كيف تحمي طفلك المصاب بالحساسية من «الربو»؟

تواصل – وكالات:

قال الطبيب الألماني أندرياس هيلمان، رئيس الرابطة الألمانية لأطباء أمراض الصدر والجهاز التنفسي: ‘‘إن العلاج المناعي يمكنه حماية الطفل المصاب بالحساسية من الإصابة بالربو‘‘.

وأوضح هيلمان، أن الطفل المصاب بالحساسية يكون عُرضة لانتقال مسببات الحساسية من المسالك التنفسية العلوية إلى الشعب الهوائية، وفائدة العلاج المناعي لا يكافح هذه الحساسية فقط، بل يحول أيضاً دون تفاقم الحالة إلى ربو مزمن، بحسب ‘‘وكالة الأنباء الألمانية‘‘.

وفي العلاج المناعي -يتابع هيلمان- يقوم الطبيب بحقن المريض بمسبب الحساسية بجرعات صغيرة جداً في البداية، مع زيادة الجرعات تدريجياً، والهدف من ذلك هو تعويد الجسم على مسبب الحساسية ببطء لتجنب الاستجابة المبالغ فيها للجسم.

وكبديل للحقن يتوفر العلاج المناعي أيضاً في صورة أقراص أو قطرات، ويمكن بدء العلاج المناعي من سن 5 سنوات. ويعتبر الخريف هو الفترة المثالية للبدء.