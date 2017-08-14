 طبيبة ألمانية توضح كيفية علاج لدغات «الدبابير» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

إحباط تهريب 38 ألف حبة كبتاجون في «جمرك حالة عمّار» نائب خادم الحرمين يترأس جلسة «مجلس الوزراء» ويستعرض خطط مواجهة الإرهاب بالفيديو.. تاجر يكشف حقيقة انتشار المبيدات في تمور «مهرجان بريدة» خبير إعلامي يكشف: رسوم العمالة رفعت الأسعار (3) أضعاف.. والضحية المواطن..!! «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على الباحة تستمر حتى التاسعة مساءً إعادة أكثر من 95 ألف شخص قدِموا لمكة دون تصاريح حج رسمية اليمن.. «ميليشيا الحوثي» تحوّل أكبر مراكز تعز التجارية إلى حي مهجور (فيديو) أرباحه 500 ريال يوميًا.. طالب يكسر رتابة الصيف باشتراكه في «مهرجان تمور بريدة» غداً بمكة المكرمة.. لقاء الباحثين السنوي لموسم الحج يناقش (80) دراسة عن صحة وسلامة ضيوف الرحمن «الجوازات»: أكثر من 675 ألف حاج يصلون إلى المملكة من الخارج بالتعاون مع «الهيئة».. «شرطة الرياض»: ضبط متهم ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها بعد استدعائها مغردين مُسيئين.. مستشار قانوني يوضح الدور الكامل للنيابة العامة (فيديو)

طبيبة ألمانية توضح كيفية علاج لدغات «الدبابير»

0
طبيبة ألمانية توضح كيفية علاج لدغات «الدبابير»

تواصل – وكالات:

شدّدت الطبيبة الألمانية كريستينا آيشلر على ضرورة إخراج سم النحل أو الدبور من الجلد بعد التعرض للدغة مباشرة قدر الإمكان، خاصة بالنسبة لمرضى الحساسية.

ولهذا الغرض، أوصت “آيشلر” بوضع مكعب سكر مبلَّل على موضع اللدغة لاستخراج السم من الجلد، مؤكدةً أهمية أن يحرص كبار السن، الذين يعانون من أمراض مزمنة، على حماية أنفسهم بشكل خاص من لدغات الدبور والنحل، حيث إنها غالباً ما تتسبب في حدوث مضاعفات لديهم.

فعلى سبيل المثال لا يشعر مريض السكري بأنه تعرض للدغ ولا يلاحظ اللدغة إلا بعد التهاب موضعها، ويؤدي تصلب موضع اللدغة أو الألم الشديد بها إلى حدوث عدوى.

ولوقاية كبار السن من لدغات الدبور ينبغي عند تناول الطعام في الهواء الطلق تغطية الأطعمة والمشروبات دائماً، وعدم الشرب من الزجاجات داكنة اللون، التي تُركت مكشوفة، كما يلزم التخلص من بقايا الطعام مباشرة بعد الأكل، وعند تسرب حشرة إلى داخل الملابس، ينبغي عدم محاولة قتلها، وإنما يتم خلع الملابس بحرص وإبعادها.

شاهد ايضا

تعرّف على السبب وراء الشعور بغصة في الحلق عند البكاء

تعرّف على السبب وراء الشعور بغصة في الحلق عند البكاء

دراسة: المياه المعدنية ضارة بالأسنان

دراسة: المياه المعدنية ضارة بالأسنان

دراسة: مشروبات الطاقة تقود الشباب إلى الإدمان

دراسة: مشروبات الطاقة تقود الشباب إلى الإدمان

استشاري يكشف سبب «الكوابيس» المتكررة أثناء النوم.. وطُرق علاجها

استشاري يكشف سبب «الكوابيس» المتكررة أثناء النوم.. وطُرق علاجها

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>