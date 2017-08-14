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«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على الباحة تستمر حتى التاسعة مساءً

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«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على الباحة تستمر حتى التاسعة مساءً

تواصل – واس:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية خاصة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن التنبيه الوارد من الهيئة يستمر إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم، حاثاً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله، وتحقق الأمن والسلامة، وكذلك الابتعاد عن قنوات السيول ومجاري الأودية وعدم المجازفة في عبورها وجريانها ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت ذاته، تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدنية بمنطقة نجران، تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المنطقة اليوم وحتى الخميس القادم، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، خاصة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات المنطقة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتمتد إلى الأجزاء الشرقية.

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