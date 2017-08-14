 تلقيها «قمراء السبيعي».. دورة عن «التفكير الناقد» بتدريب الشمال النسائي بـ«مكنون» | صحيفة تواصل الالكترونية

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تلقيها «قمراء السبيعي».. دورة عن «التفكير الناقد» بتدريب الشمال النسائي بـ«مكنون»

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تلقيها «قمراء السبيعي».. دورة عن «التفكير الناقد» بتدريب الشمال النسائي بـ«مكنون»

تواصل – فريق التحرير:

يُنَظّم مركز تدريب الشمال النسائي التابع لجمعية تحفيظ القُرْآن بالرياض “مكنون” دورة تدريبية في كَيْفِيَّة امتلاك مهارة التفكير الناقد، تلقيها الأكاديمية والكاتبة المعروفة والمهتمة بقضايا المرأة والإعلام والتربية الدكتورة قمراء السبيعي، وذلك من الثلاثاء إلى الخميس الْمُوَافِق 23 – 25/11/1438هـ، بقاعة التدريب بالمركز.

وتستهدف الدورة الفئة العمرية من (17 – 26) سنة من الفتيات، وتهدف إلى تنمية مهارات التفكير الناقد لدى المتدربات، وإتاحة الفرصة للتعرف على التفكير الناقد وتطبيقاته من خلال ممارسة مهارات ذات مستوى عالٍ، وتطوير مهارات التعليم الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة متمثلة في: مفهوم التفكير الناقد، وإبراز مهارات التفكير الناقد للنصوص المقروءة والمسموعة، إِضَافَةً إلى تطبيقات عملية لمهارات ناقدة.

وتستطيع المتدربة في نهاية الدورة، اكتساب جملة من المهارات التي تمكنها من تحليل النص، والتمييز بين الحقيقة والرأي، وكذلك التمييز بين الحجج القوية والضعيفة، واستنتاج القيم والاتجاهات وعلاقات السبب بالنتيجة، وكَيْفِيَّة اتخاذ موقف تجاه النص مع التبرير.

وحددت إدارة المركز الرابط http://cutt.us/KvAOT لمن يرغبن في التسجيل الإِلِكْتُرُونِيّ علماً أن الدورة تقدم مجانية لطالبات المراكز الصيفية مساهمة في دعم المراكز الصيفية ودورها الفعال في توجيه الفتيات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن.

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