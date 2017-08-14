خبير إعلامي يكشف: رسوم العمالة رفعت الأسعار (3) أضعاف.. والضحية المواطن..!!

تواصل – الرياض

كشف الخبير الإعلامي، الأكاديمي بكلية الآداب جامعة الملك سعود والمشرف على البرنامج الثقافي “تواصل” الدكتور عبد العزيز الزهراني، عن الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب ارتفاع رسوم العمالة، وقال إن أجور العمالة تضاعفت ثلاث مرات على الأقل، والمبرر “ارتفاع الرسوم” المفروضة عليهم، مما يعني أن المواطنين هم مَن يدفعون الثمن.

وضرب “الزهراني” مثلاً لموقف تعرَّض له عندما أراد إصلاح مرآة سيارته، فإذا بعامل الزجاج يضاعف السعر ثلاث مرات.

وقال “الزهراني”:‏ اليوم كنت ضحية رسوم العمالة، ذهبت لإصلاح عطل مراية سيارة يوكون، طلب 150 ريالاً، قلت له لا تستحق أكثر من 50 ريالاً، قال: والرسوم التي فُرضت علينا وعلى أطفالنا”.

تغريدة الدكتور عبدالعزيز الزهراني حظيت بتفاعل كبير من متابعيه على “تويتر”، فطلب منه سعود الطويرقي‏ أن يبحث عن غير هذا المحل، وقال “ليتك شفت غيره يا دكتور… مو معقولة إحنا نتحمل إقامات عوائلهم”، وتساءل “الطويرقي “ألا تتفق معي أنه حان الوقت للجهات ذات العلاقة، أن تحررنا من تسلط العمالة وتحكمهم في الأسعار؟

رد د.الزهراني‏ قائلاً: “كنت في الكيلو 2 بجدة، الشغلة فيها مهارة نسبياً، تغيير ترس المراية.. الجميع متفق على السعر، ولكن وجدت من قال 200 و250″.

وأضاف قائلاً: في الغرب هناك كتاب مرشد لإصلاح كل عطل، وتحديد مدته الزمنية وتكلفة الساعة”.